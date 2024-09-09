Экс-игрок «Цюриха»: «Возможно, Миранчуку будет скучно в Швейцарии»

Бывший футболист «Цюриха» Артём Симонян высказался о Швейцарии как о месте жительства. Ранее в швейцарский «Сьон» официально перешёл российский полузащитник Антон Миранчук.

«Стадион, как и город - в горах. Место красивое, три часа до Цюриха. Возможно, там немного скучновато ему будет, но в Эстонии он уже играл, опыт выступлений заграницей есть», - делится Симонян для «Чемпионата».

Как добавил бывший футболист, он сам жил в Цюрихе, а это достаточно активный город. Но после Питера ему там было скучно, а образ жизни в Москве сильно отличается.

Напомним, что «Сьон» представляет высший швейцарский дивизион. В новом клубе Миранчук будет выступать под 10-м номером на спине.

Антон Миранчук – игрок «Сьона»