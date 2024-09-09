У Дзюбы три дня на поиск клуба

Бывший нападающий «Локомотива» Артём Дзюба может лишиться шанса играть в РПЛ до следующего трансферного окна.

На данный момент Дзюба является свободным агентом, так как контракт с московским клубом у него был до 1 июля 2024 года. Несмотря на это, сообщается, что футболист покинул клуб несколько ранее – 31 мая.

Согласно регламенту РПЛ, свободные агенты могут оставаться незарегистрированными в течение двух недель после закрытия трансферного окна (уже 12 сентября). Но так как срок контракта Дзюбы истёк раньше 24 июня – начала срока нового регистрационного периода, – то данное правило на него не распространяется.

Таким образом, если Дзюба не подпишет контракт в течение трёх дней, продолжить играть в РПЛ ему не удастся.