Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба рискует остаться без команды до зимы эксклюзив

09 Сентября 2024 • 20:33 Комментировать

Форвард Артём Дзюба на данный момент не имеет прогресса в переговорах ни с одним клубом Российской премьер-лиги. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Так, к форварду обращались несколько команд, однако их условия не подошли стороне Дзюбы. И есть большая доля вероятности, что Дзюба может остаться без клуба до зимы. При этом варианты за рубежом на данный момент не рассматриваются.

Напомним, что Дзюба с февраля 2023 года по прошедшее лето был частью московского «Локомотива». Стороны не стали продлевать контракт по итогу минувшего футбольного сезона.

Ранее находившийся без клуба долгое время Антон Миранчук обрёл новую команду в Швейцарии.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Игрок сборной Франции разнёс команду после поражения – даже Мбаппе молчал «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб Тикнизян и Сперцян помогли сборной Армении начать Лигу наций с разгромной победы Моуринью назвал единственного тренера, который может сравниться с ним Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире «Аль-Хиляль» получил плохую новость по Неймару Сборная Испании потеряла Ольмо
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо
Спортивные новости
«Авангард» сломил сопротивление «Ак Барса» в матче КХЛ Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Сентября
21:08 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Цюриха»: «Возможно, Миранчуку будет скучно в Швейцарии»
21:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» и «Арсенал» забили по 2 гола в центральном матче
20:46 · Россия. Премьер-лига
У Дзюбы три дня на поиск клуба
20:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Здорово, что Антон Миранчук перешёл хоть куда-то»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Онугха отказал «Локомотиву» и «Спартаку»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Виллиан Роша: «Я не держу зла на Сперцяна»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Цюриха» Симонян: «Сьон» может стать трамплином для Миранчука»
19:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» отцепила от состава одного из лидеров клуба слухи
19:18 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Если «Спартак» получит свободные зоны, то у «Динамо» будут большие проблемы
19:11 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Цюриха» дал важный совет Антону Миранчуку
18:50 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Трансфер Барко – самый яркий трансфер РПЛ летом»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Уткин может вернуться в «Ахмат»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Семёнов: У меня были варианты в РПЛ
18:28 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: ЦСКА устроит только первое место
18:25 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв объяснил, почему Тюкавин перестал забивать
18:21 · Россия. Премьер-лига
Лещук рассказал, как справляется с хейтом
18:12 · Россия. Премьер-лига
Семёнов рассказал, почему ушёл из «Ахмата»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Лещук: «Рад, что есть конкуренция»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Сьон» – не самый худший вариант для Миранчука»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Кордоба отказал «Спартаку» — известна причина слухи
17:31 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил выбор Семака лучшим тренером РПЛ в июле-августе
17:20 · Россия. Премьер-лига
Ари сказал, готов снова играть за «Спартак»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Локомотиву» нужны ещё усиления»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Онугха назвал свою цель в «Копенгагене»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Если в Самаре уволят Осинькина, то они — идиоты»
Все новости
Рекомендуем