Форвард Артём Дзюба на данный момент не имеет прогресса в переговорах ни с одним клубом Российской премьер-лиги. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Так, к форварду обращались несколько команд, однако их условия не подошли стороне Дзюбы. И есть большая доля вероятности, что Дзюба может остаться без клуба до зимы. При этом варианты за рубежом на данный момент не рассматриваются.

Напомним, что Дзюба с февраля 2023 года по прошедшее лето был частью московского «Локомотива». Стороны не стали продлевать контракт по итогу минувшего футбольного сезона.

Ранее находившийся без клуба долгое время Антон Миранчук обрёл новую команду в Швейцарии.