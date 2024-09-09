Булыкин: «Здорово, что Антон Миранчук перешёл хоть куда-то»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о новом клубе Антона Миранчука. В понедельник он официально присоединился к швейцарскому «Сьону».

«Здорово, что он перешел хоть куда‑то, не будет простаивать. Ему надо вернуться в свои привычные кондиции, его уровень точно выше «Сьона». Это промежуточный вариант для него», - рассуждает Булыкин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что покинул московский «Локомотив» Миранчук прошедшим летом, в «Сьон» он перебрался в статусе свободного агента. В новом клубе он будет играть под 10-м номером на спине.

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