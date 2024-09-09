Булыкин: «Дзюба точно пригодился бы «Химкам» или «Пари НН»

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему нападающий Артём Дзюба до сих пор находится без команды. Булыкин также не понял, почему полузащитник Антон Миранчук решил продолжить карьеру в Швейцарии.

- Почему Дзюба до сих пор не нашел себе команду?

- Трансферное окно пока не закрыто. Осталось несколько дней. Так что еще все возможно. Но, по большому счету, жаль, что игрок такого уровня простаивает, пропадает…

- А какому клубу РПЛ он бы сейчас подошел?

- Да многим! Если не брать грандов, то чуть ли не любому. Разве Дзюба не пригодился бы «Пари НН», «Химкам»? Да можно смело перечислить все команды с 7-го по 16-е места. И он бы там спокойно заиграл. Даже не сомневаюсь в этом. Видимо, все упирается в его финансовые запросы и в возможности клуба. Поэтому все так затянулось. Меня данная ситуация удивляет, как и история с переходом Антона Миранчука в «Сьон».

- А что не так с Миранчуком?

- Трансфер затянулся. Уверен, Антон пригодился бы сильному клубу РПЛ. Да и в Европе, считаю, мог найти себе более статусную команду. Но вообще мне хотелось, чтобы он остался здесь, передавал свой богатый опыт молодежи. Такие мастера, как Дзюба и Миранчук, еще могли бы принести пользу российскому футболу.

- То есть, вы хотите сказать, что «Сьон» - клуб не уровня Миранчука?

- Да. Я так считаю. Наверное, Антон руководствовался таким принципом: перейти хоть куда, но лишь бы это был европейский клуб. Так и получилось.

- Может, стоило ему остаться в «Локомотиве»?

- Не знаю всех нюансов. Но на бумаге «Локомотив» – очень хороший вариант. Антон – воспитанник клуба. Это была бы красивая история. Наверное, не договорились по условиям.

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- Вернемся к Дзюбе. Не считаете, что многие клубы не хотят брать Артёма из-за его токсичности?

- Да ладно вам? Сейчас как раз многие делают ставку на хайп, стараются устроить движуху в прессе, в медиа. В этом плане Дзюба незаменим, добавил бы команде популярности (улыбается). Просто надо с ним договориться по условиям.

- Соболев может стать для «Зенита» вторым Дзюбой?

- Только время покажет. В «Зените» забивать легче, чем в «Спартаке». Партнеры сильнее, создают тебе больше моментов. В теории ты можешь стать бомбардиром. Но есть и обратная сторона медали. Многие игроки, когда получают хороший контракт, теряют мотивацию, снижают к себе требования. В «Зените» такое не прощается. Думаю, по Соболеву сможем сделать выводы только к зиме.

- Дзюба – лучший российский нападающий последних 10 лет?

- Если мы говорим о бомбардирских качествах, то, пожалуй, да. По голам к нему вопросов нет. Много забивал, бил рекорды.

Александр Сычёв