Онугха отказал «Локомотиву» и «Спартаку»

Нападающий датского «Копенгагена» Герман Онугха рассказал, с какими российскими клубами контактировал минувшим летом.

Напомним, 28-летний футболист перебрался из «Вайле» в «Копенгаген».

Онугха заявил, что посредником переговоров был Владимир Дайнеко.

«Контактировали с «Локомотивом», общение было со «Спартаком». Но, я думаю, Владимир чувствовал, что с моей стороны нет особого желания играть в РПЛ. И поэтому мы вскоре прекратили попытки переговоров», — приводит слова форварда «Чемпионат».

Последним российским клубом Онугхи был казанский «Рубин», который он покинул в 2022 году.