Виллиан Роша: «Я не держу зла на Сперцяна»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался об Эдуарде Сперцяне. В недавнем очном матче из команд, ЦСКА и «Краснодара» Сперцян грубо сыграл против Роши, но избежал красной карточки.

«Я пытался вынести мяч, он прямо стопой приложился по моей ноге. Думаю, злого умысла у него не было. Возможно, он просто хотел поставить стопу так, чтобы мяч ударился об его ногу», - делится Роша для телеканала «Матч Премьер».

Как добавил бразилец, на Сперцяна он после этого момента зла не держит. К тому же, после матча футболистам удалось пообщаться по-доброму, а лидер «Краснодара» принёс извинения за эпизод.