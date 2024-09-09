Экс-игрок «Цюриха» Симонян: «Сьон» может стать трамплином для Миранчука»

Бывший игрок швейцарского клуба «Цюрих» Артём Симонян порассуждал о чемпионате Швейцарии как о возможном трамплине в более сильные европейские первенства.

«Даже несмотря на возраст Антона, для его карьеры чемпионат Швейцарии может быть трамплином. Одно дело – игра в России, а другое — в Европе. Молодоые игроки в Швейцарии после половины сезона уже уезжают в Германию», - делится Симонян для «Чемпионата».

В понедельник в швейцарский «Сьон» официально перешёл российский полузащитник Антон Миранчук. В новом клубе он будет выступать под 10-м номером на спине.

Ранее Симонян дал дельный совет для Миранчука в новой стране.