Кечинов: Если «Спартак» получит свободные зоны, то у «Динамо» будут большие проблемы

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился комментарием о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Динамо» Махачкала.

По мнению эксперта, «Спартаку» будет непросто в предстоящем поединке, ведь соперник снова сыграет от обороны.

«Не думаю, что они даже дома будут играть со «Спартаком» в более открытый футбол. Если они так будут действовать, то шансов у них будет очень мало», — приводит слова Кечинова Legalbet.

У «Спартака» много качественных игроков, и если они получат пространство, то у «Динамо» возникнут проблемы, считает Кечинов.

Игра между командами состоится 15 сентября. Начало поединка восьмого тура Российской премьер-лиги запланировано на 19:00 по московскому времени.