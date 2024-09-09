Экс-игрок «Цюриха» дал важный совет Антону Миранчуку

Бывший игрок «Цюриха» Артём Симонян высказался о переходе Антона Миранчука в швейцарский клуб «Сьон» и дал совет воспитаннику московского «Локо».

«Главное - как можно быстрее выучить французский. Там на нём говорят все. В Швейцарии три официальных языка, но Сьон относится к французской части», - говорит Симонян для «Чемпионата».

Напомним, что о переходе Миранчука в швейцарский чемпионат официально стало известно в этот понедельник, 9 сентября. В новый клуб полузащитник перешёл, будучи свободным агентом.

Как добавил Симионян, в Сьоне, где базируется новый клуб Миранчука, очень спокойный ритм жизни в отличие от Москвы.

Антон Миранчук – игрок «Сьона»