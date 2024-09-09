Кузьмичёв: «Трансфер Барко – самый яркий трансфер РПЛ летом»

Бывший представитель клубной структуры московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв назвал самый яркий трансфер этого лета в рамках Российской премьер-лиги. По его мнению, это аргентинский новичок «красно-белых» Эсекьель Барко.

«Из тех, кого мы не знали, это, конечно, Барко. Пришёл «с листа» и стал тем, кто определяет игру в атаке «Спартака». Самое яркое приобретение», - делится Кузьмичёв для Metaratings.

Как добавил эксперт, он не берёт в список Максима Глушенкова, так как новичок «Зенита» уже и ранее блистал в российском чемпионате.

Напомним, что Барко пришёл в московский клуб из «Ривер Плейта» и сходу стал одним из лидеров атаки «красно-белых».