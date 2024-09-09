Уткин может вернуться в «Ахмат»

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин может перейти в грозненский «Ахмат». Стоит добавить, что грозненский клуб является лишь одним из вариантов продолжения карьеры полузащитника. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня появилась информация, что Уткин не перейдёт в «Хатайспор». По информации СМИ это случилось из-за того, что в турецком клубе сменился технический директор и переговоры были завершены.

Даниил Уткин уже выступал за грозненский клуб на правах аренды в сезоне 21/22, провёл 29 матчей, в которых забил 10 голов. В данном сезоне полузащитник провёл за «Ростов» 6 матчей, не отметившись голевыми действиями.