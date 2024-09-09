Семёнов: У меня были варианты в РПЛ

Бывший футболист грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, были ли у него предложения от клубов РПЛ.

Напомним, минувшим летом 35-летний защитник покинул грозненский клуб на правах свободного агента.

«Были ли варианты в РПЛ? Были, но не хотел уезжать из Москвы. Предложили поиграть в Медиалиге — я согласился», — приводит слова Семёнова портал «РБ Спорт».

Футболист заявил, что будет рассматривать предложения только из РПЛ, при этом отметил, что готов играть не только в Москве, но и в ближайших играх.

В прошлом сезоне Семёнов принял участие в 21 матче во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.