Дивеев: ЦСКА устроит только первое место

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о целях команды в текущем сезоне.

— Какой результат нас устроит? Только первое место, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Напомним, Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В текущем сезоне 24-летний защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах и забил пять мячей.

После семи сыгранных туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков.

14 сентября подопечные Марко Николича примут на своем поле «Зенит» в рамках восьмого тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 16:30 по московскому времени.