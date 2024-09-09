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Дивеев: ЦСКА устроит только первое место

09 Сентября 2024 • 18:28 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о целях команды в текущем сезоне.

— Какой результат нас устроит? Только первое место, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Напомним, Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В текущем сезоне 24-летний защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах и забил пять мячей.

После семи сыгранных туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков.

14 сентября подопечные Марко Николича примут на своем поле «Зенит» в рамках восьмого тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев

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