Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как справляется с хейтом и оскорблениями после неудачных матчей.

«Стараюсь ничего не читать, внимание на это не обращать. Абстрагируешься от комментариев и перестаешь обращать на них внимание. Друзья и родные со временем тоже перестают пересылать тебе новости или комментарии», - делится Лещук с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил динамовец, для него важнее те люди, которые могут дать действительно дельный совет после неудачи. Например, тренер команды, который подскажет, как и где произошла ошибка.

«Не стоит прислушиваться к тем, кто может что-то писать лишь из-за негативных чувств», - добавил Лещук.