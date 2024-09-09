Московский «Спартак» продолжит искать усиление в атаку после отказа перейти в клуб Джона Кордобы. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Одним из кандидатов на усиление центра нападения является Мирлинд Даку из казанского «Рубина». Кроме того, возможно подписание игрока из зарубежного чемпионата. На данный момент именно позиция форварда для столичного топ-клуба приоритетна.

Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба и «Спартак» не смогли договориться по личным финансовым условиям. Колумбиец отказался от предложенной «красно-белыми» зарплаты.