Семёнов рассказал, почему ушёл из «Ахмата»

Центральный защитник Андрей Семёнов ответил на вопрос, почему принял решение покинуть грозненский «Ахмат» после окончания прошлого сезона.

— Изжил себя там, уже друг другу надоели, наверное. С «Ахматом» история закончена, — приводит слова Семёнова портал «РБ Спорт».

Напомним, защитник выступал за «Ахмат» с 2014 года. Однако минувшим летом 35-летний игрок принял решение покинуть грозненский коллектив. В настоящий момент Семёнов играет в Медийной футбольной лиге.

За десять лет Семёнов появился на поле в 289 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и стал автором четырех результативных передач.