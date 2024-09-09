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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лещук: «Рад, что есть конкуренция»

09 Сентября 2024 • 17:49 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
15.09 14:15

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук высказался о конкуренции с вратарём Андреем Лунёвым.

— Я спокойно себя чувствовал, когда Лунёв пришёл в клуб. Все нормально. Рад, что есть конкуренция, — приводит слова Лещука «Чемпионат».

В текущем сезоне Лещук принял участие в трех играх во всех турнирах, пропустил четыре гола и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунёва семь выходов на поле в рамках РПЛ, шесть пропущенных мячей и два «сухих» матча.

По итогам семи сыгранных туров «Динамо» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

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