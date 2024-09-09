Руслан Нигматуллин: «Сьон» – не самый худший вариант для Миранчука»

В понедельник Антон Миранчук официально стал игроком швейцарского клуба «Сьон». Решение Антона перейти в чемпионат Швейцарии прокомментировал бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.

«История с переходом затянулась, но для Миранчука это не самый худший вариант. Может и в немецкий чемпионат попасть, если удастся себя проявить. Самое главное для него сейчас – это быстрая адаптация», – делится Нигматуллин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что в «Сьоне» бывший игрок московского «Локомотива» будет выступать под 10-м номером на спине. Прошедшим летом завершился контракт Миранчука с «Локо», он стал свободным агентом.