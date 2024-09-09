Форвард «Краснодара» Джон Кордоба отказался от перехода в московский «Спартак».

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», колумбийский нападающий не смог договориться с «красно-белыми» по финансовым условиям. По сведениям источника, «Спартак» предлагал 31-летнему Кордобе четыре миллиона долларов в год плюс один миллион в качестве бонусов, но сам игрок хотел зарабатывать пять миллионов чистыми.

В нынешнем сезоне Кордоба появился на поле в шести играх с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.

Действующий контракт Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года.