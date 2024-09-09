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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин оценил выбор Семака лучшим тренером РПЛ в июле-августе

09 Сентября 2024 • 17:31 Комментировать

Лучшим тренером Российской премьер-лиги по итогам июля-августа был признан рулевой «Зенита» Сергей Семак. Комментарий на этот счёт дал известный тренер Юрий Сёмин. По мнению опытного специалиста, выбор оказался справедливым.

«Справедливо, что Семак стал лучшим тренером РПЛ. «Зенит» набрал больше всех очков в чемпионате страны, так что всё логично. У кого больше очков, тот и лучший. Даже обсуждать нечего», - цитирует Сёмина Metaratings.

«Зенит» в семи прошедших турах Премьер-лиги набрал 17 очков. Питерская команда ближайший матч чемпионата проведёт в субботу, 14 сентября, - против ЦСКА на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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