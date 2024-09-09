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Ари сказал, готов снова играть за «Спартак»

09 Сентября 2024 • 17:20 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Ари готов снова надеть красно-белую футболку и помогать команде при наборе физических кондиций.

«У Станковича проблемы с нападающими? Я готов помочь «Спартаку»! Форму наберу и буду готов забивать мячи в РПЛ. Мне нужно получить лишь шанс, чтобы поверили в меня, ха-ха», - цитирует Ари «РБ Спорт».

Очевидно, 38-летний Ари готовил о возможном возвращении в «Спартак» в шутку, а не всерьёз.

В своё время Ари провёл за «Спартак» 110 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 29 голов и 17 результативных передач на партнёров.

«Спартак» сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ари Феррейра
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