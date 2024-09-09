Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв: «Локомотиву» нужны ещё усиления»

09 Сентября 2024 • 17:20 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
14.09 12:00

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о перспективах «красно-зелёных» в текущем сезоне РПЛ.

Сычёв считает, что успешные результаты «Локомотива» на старте сезона связаны с хорошей работой тренерского штаба, который создал боеспособный коллектив.

«Но чтобы бороться за самые высокие места, команде еще нужны усиления. Потому что по сезону точно будет непросто», — цитирует Сычёва Legalbet.

После семи туров «Локомотив» находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 15 баллов.

В ближайшем туре «железнодорожники» встретятся на выезде с «Оренбургом».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сычёв

Новости по матчу

Сегодня, 09 Сентября
16:39
Динияр Билялетдинов высказался, сможет ли Батраков повторить путь Глушенкова
14:35
Тикнизян объяснил прогресс Батракова
12:30
Наумов высказался о векторе развития «Локомотива» 1
11:41
Заур Хапов высказался о перспективах Сафонова и Худякова
10:57
Чугайнов - о Глушенкове в «Зените»: «У него просто пошло, сложились многие факторы»
08 Сентября
19:16
Гаврилов: «У Дзюбы критический возраст»
07 Сентября
23:47
Наумов — о Севикяне: «Это хороший трансфер для «Локомотива»
22:42
Ринат Билялетдинов оценил трансфер Воробьёва в «Локомотив»
22:25
Севикян: Вариант с «Локомотивом» был для меня приоритетным
19:05
Сенников: Севикян — игрок ротации, он не усилит «Локомотив»
18:24
Кузьмичёв высказался о возможном переходе Джикии в «Локомотив»
18:11
В «Локомотиве» уверены, что Севикян усилит команду
18:00
В «Локомотиве» рассказали о трансферных планах
13:07
Булыкин: «Если Севикяну что-то не понравится в «Локомотиве», он не будет сильно напрягаться»
11:37
Смородская: «Не понимаю мотивацию Севикяна вернуться в российский чемпионат»
10:41
Канчельскис: «Локомотив» приятно удивил на старте сезона»
09:43
Фёдоров: «Вернуться в «Локомотив» — самый лучший вариант для Миранчука»
06 Сентября
18:22
Кузьмичёв считает, что «Локомотив» может вернуть Антона Миранчука
05 Сентября
17:14
Стоцкий: «Галактионов — это хороший специалист»
04 Сентября
12:16
В «Локомотиве» оценили старт сезона
11:20
Нагорных: «Теперь отступные за Пиняева высокие»
01 Сентября
22:42
Галактионов: «Локомотив» пока не начинал трансферную кампанию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Анчелотти выбрал место работы после «Реала», Зидан едет в АПЛ, а Роналду выбрал себе партнёра – в главных слухах недели Клопп будет тренировать «Боруссию» Игрок сборной Франции разнёс команду после поражения – даже Мбаппе молчал «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб Тикнизян и Сперцян помогли сборной Армении начать Лигу наций с разгромной победы Моуринью назвал единственного тренера, который может сравниться с ним Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо
Спортивные новости
Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Сентября
18:21 · Россия. Премьер-лига
Лещук рассказал, как справляется с хейтом
18:12 · Россия. Премьер-лига
Семёнов рассказал, почему ушёл из «Ахмата»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Лещук: «Рад, что есть конкуренция»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Сьон» – не самый худший вариант для Миранчука»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Кордоба отказал «Спартаку» — известна причина слухи
17:31 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил выбор Семака лучшим тренером РПЛ в июле-августе
17:20 · Россия. Премьер-лига
Ари сказал, готов снова играть за «Спартак»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Локомотиву» нужны ещё усиления»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Онугха назвал свою цель в «Копенгагене»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Если в Самаре уволят Осинькина, то они — идиоты»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов высказался, сможет ли Батраков повторить путь Глушенкова эксклюзив
16:39 · Россия. Премьер-лига
Газзаев обратился к Антону Миранчуку
16:33 · Россия. Премьер-лига
В «Сьоне» высказались о рабочей визе для Антона Миранчука
16:27 · Россия. Премьер-лига
Фомин подпишет пятилетний контракт с «Динамо» слухи
16:17 · Россия. Премьер-лига
Дивеев – о голах: «Просто нахожусь в нужное время и в нужном месте»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Спартак» становится слишком зависимым от Барко
15:38 · Россия. Премьер-лига
Антона Миранчука до последнего ждали в «Зените» - журналист
15:27 · Россия. Премьер-лига
Козлов рассказал о своей цели в «Краснодаре»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Гранат ответил, кто заслуживал получить награду лучшего тренера месяца в РПЛ
14:42 · Россия. Премьер-лига
Мангаш прошёл медосмотр для трансфера в «Спартак»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Аршавин прокомментировал признание Семака лучшим тренером РПЛ в июле-августе
14:35 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян объяснил прогресс Батракова
14:25 · Россия. Премьер-лига
Ещенко считает, что «Краснодару» нужно найти общий язык с Кордобой
14:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: Не сомневаюсь, что Тюкавин забьёт 15 голов в сезоне
14:06 · Россия. Премьер-лига
Классен: «Барко хорошо обыгрывает, берёт игру на себя»
Все новости
Рекомендуем