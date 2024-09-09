Сычёв: «Локомотиву» нужны ещё усиления»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о перспективах «красно-зелёных» в текущем сезоне РПЛ.
Сычёв считает, что успешные результаты «Локомотива» на старте сезона связаны с хорошей работой тренерского штаба, который создал боеспособный коллектив.
«Но чтобы бороться за самые высокие места, команде еще нужны усиления. Потому что по сезону точно будет непросто», — цитирует Сычёва Legalbet.
После семи туров «Локомотив» находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 15 баллов.
В ближайшем туре «железнодорожники» встретятся на выезде с «Оренбургом».
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