Онугха назвал свою цель в «Копенгагене»

Нападающий Герман Онугха недавно перешёл из датского «Вайле» датский топ-клуб – «Копенгаген». Форвард из России назвал свою цель в новой команде.

«Планка только одна – стать лучшим бомбардиром чемпионата Дании. Больше не может быть никакой», - делится нападающий с «Чемпионатом».

Напомним, что Онугха выступал в Дании три последних года карьеры, защищая цвета «Вайле». Ранее в карьере российского игрока были пензенский «Зенит», «Волгарь», «Краснодар», «Тамбов» и другие клубы. В рамках чемпионата Дании «Копенгаген» в прошлом сезоне финишировал в турнирной таблице на третьем месте.