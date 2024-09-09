Пономарев объяснил почему Тюкавин перестал забивать.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв объяснил, почему форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин вдруг перестал забивать.

Как считает эксперт, у футболиста пропал некий кураж. Также экс-игрок сборной СССР подчеркивает, что это на его позиции надо было постоянно работать, а у игроков атаки бывает затишье, и это нормально.

«Ну что поделаешь? Такая судьба у нападающего. Немного успокоился, слегка фарт прошел, и все закончилось. Ничего, со временем появится. Может, через год или даже два. У них в атаке такое бывает. Им в нападении нужен какой-то кураж и влияние многих факторов», - приводит слова Пономарёв Betonmobile

С учетом Кубка России у Тюкавина один гол за восемь матчей.