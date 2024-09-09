Орлов: «Если в Самаре уволят Осинькина, то они — идиоты»

Геннадий Орлов высказался об Игоре Осинькине и разных слухах о возможном его увольнении из самарских «Крыльев Советов».

«Курица, которая несёт золотые яйца, за такого тренера надо обеими руками держаться. Если в Самаре начались разговоры, что надо на кого-то его менять, то они идиоты. Если они это сделают, они идиоты», — рассуждает Орлов в диалоге с «РБ Спорт».

Напомним, что «крылышки» неважно начали новый сезон, у коллектива в 10 матчах восемь поражений. Самарский клуб идёт лишь на 10-м месте турнирной таблицы РПЛ после семи туров, в активе команды шесть набранных очков после побед над нижегородским «Пари НН» и воронежским «Факелом».