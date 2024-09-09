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Динияр Билялетдинов высказался, сможет ли Батраков повторить путь Глушенкова эксклюзив

09 Сентября 2024 • 16:39 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
14.09 12:00

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил старт сезона для «железнодорожников», а также высказался о Гилерме и Алексее Батракове.   

- Как оцениваете старт «Локомотива», и насколько было неожиданно для вас, что команда успела полидировать?

- Есть вещи, которые надо исправлять: 1:3 с «Динамо», последний матч тоже получился неудачный. Но так бывает. Стабильное прохождение всей турнирной дистанции требует определенных навыков и умения тренера. Как показал последний чемпионат, никакая команда не может пройти весь сезон стабильно. Главное - делать правильные корректировки. Для этого есть все ресурсы. В команде появился новичок для усиления с атакующим потенциалом. В то же время, никто не застрахован от ошибок и недоразумений, которые переворачивают матчи и вносят дисбаланс в восприятие игры. В целом, «Локомотив» смотрится достойно. Считаю его претендентом на золото.

- Батраков – лучший молодой игрок РПЛ?

- Не буду его перехваливать. На данный момент, да. Но я не люблю, когда кого-то с кем-то сравнивают. Пусть Батраков просто продолжает нас радовать. Он еще в начале пути, поэтому не стоит наваливать на него излишний груз. 

- В том, что Батраков сейчас так играет, - заслуга Галактионова? Он работал в молодежной сборной.

- У Галактионова есть свое видение футбола, и Батраков туда вписался. Но надо понимать, что команды будут изучать его манеру, зоны, где он принимает мяч. Так что Батракову надо будет постоянно развиваться, чтобы разнообразить свою игру. А если он останется на этом уровне, дальше ему будет намного тяжелее.

- Не считаете, что его ждет путь Глушенкова и «Локомотив» - всего лишь трамплин?

- Самый решающий сезон – второй. То есть следующий. Многое будет решаться в плане роста, ответственности, давления.

- Вас удивила ничейная серия «Зенита»? И связана ли она только с потерей Глушенкова?

- Там игроков хватает. Ребята, которые были в тени, должны что-то взвалить на себя. Но я не так хорошо знаю внутренние дела «Зенита». Глушенков здорово начал чемпионат, это бесспорно.  

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- Вас удивил переход Соболева в «Зенит» в том плане, что там и так много футболистов?

- Не знаю. Были опровержения, потом опять шли разговоры об этом, и в итоге переход состоялся. Сможет он там заиграть? Все от него зависит.

- Удивлены, что бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме никак не может найти работу в России?

- Надо просто понимать, что ты находишься в определенном возрасте. А чтобы тебя куда-то взяли, ты должен быть как инвестиция. Надо быть супервостребованным, играющим, находиться в тонусе. Тогда есть шансы куда-то пойти дальше. А так, получается, по большому счету благотворительность. Клубы понимают, что будут платить зарплату, тратиться на игрока, которого потом нельзя будет продать. Бывают разные примеры. Допустим, Акинфеев. Это легенда клуба, и его продлевают, несмотря на возраст. А есть другие ситуации и это надо понимать. Есть ребята, которые не могут успокоиться и до последнего будут искать себя.

- Вы приняли участие в товарищеском матче легенд и болельщиков «Локомотива». Чувствуете себя ветераном?

- Я не первый раз участвовал в подобном матче. На праздниках РЖД участвовал, и в пришлом году в матче с болельщиками, со СТАРКО. Была также встреча Лиги легенд с ЦСКА. Чувствую, что немного выпадаю по возрасту (смеется). Просят особо не бегать.

- Ваш папа Ринат Саярович во время матча с болельщиками получил травму. Нелегко ему пришлось.

- Поэтому мне неудобно куражиться. А в целом такие игры в удовольствие. Приятно, что на них ходят болельщики.

- Каково играть на поле против папы?

- Последний раз такое было в «Рубине». Девять лет назад. Но это на тренировках. А в матчах мы никогда раньше не встречались. Но перед этой игрой папа неделю готовился. И все равно травму получил. Он хотел бежать очень быстро, но мышцы оказались не готовы к этому. В моменты азарта себя не контролируешь. Даже такие опытные люди могут травмироваться.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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