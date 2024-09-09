Газзаев обратился к Антону Миранчуку

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал переход Антона Миранчука в швейцарский «Сьон». Россиянин пополнил новую команду в статусе свободного агента.

«Полагаю, он спокойно может играть в «Сьоне». Его квалификация, его мастерство сомнений у меня не вызывают. Желаю ему успехов и самого лучшего», - делится Газзаев с Metaratings.

Напомним, что прошедшим летом Миранчук не стал продлевать контракт с «Локомотивом». Несколько месяцев после этого российский футболист был без команды.

В новом клубе Миранчук получил 10-й игровой номер. Ранее в «Сьоне» прокомментировали подписание игрока.