В «Сьоне» высказались о рабочей визе для Антона Миранчука

Российский футболист Антон Миранчук официально пополнил ряды швейцарского клуба «Сьон». Спортивный директор клуба Бартелеми Константин высказался о рабочей визе Миранчука, которая необходима для работы на территории Швейцарии.

«Заключив контракт, мы запросили разрешение на рабочую визу. Уверены, что через несколько дней он получит одобрение. Положительное решение очень близко», - сказал функционер в диалоге с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Миранчук – воспитанник московского «Локомотива». «Железнодорожников» 28-летний игрок покинул прошедшим летом после окончания контракта.

Ранее стало известно, под каким номером в новом клубе будет выступать Миранчук.