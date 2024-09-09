Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин продлит трудовой договор с клубом. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, новый контракт между сторонами будет рассчитан на пять лет. Предполагается, что «Динамо» анонсирует данную новость 10 сентября на клубном мероприятии в ГУМе.

Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек появился на поле в пяти матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий контракт Фомина с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в восемь миллионов евро.