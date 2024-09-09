Дивеев – о голах: «Просто нахожусь в нужное время и в нужном месте»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своей результативности. В рамках текущего футбольного сезона в России Игорь оформил уже пять голов в ворота соперников. На это ему потребовалось совокупно девять матчей в рамках Российской премьер-лиги и Кубка России.

«Секрет результативности - стандарты, и быть «в нужное время в нужном месте». Плюсом у нас есть взаимопонимание с Виллианом Рошей и Мойзесом, действуем и понимаем, что делать», - делится Дивеев с телеканалом «Матч ТВ».

В ЦСКА Дивеев уже пять лет, текущий контракт связывает защитника с «армейцами» Москвы до лета 2028 года.

В выходные ЦСКА в рамках восьмого тура РПЛ примет «Зенит».