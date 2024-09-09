Орлов: «Спартак» становится слишком зависимым от Барко

Футбольный журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос, становится ли «Спартак» сильно зависимым от полузащитника Эсекьеля Барко.

«Конечно, сильно. Барко для них – это как Вендел для «Зенита». Они очень похожи по вкладу в атакующих игроков», — заявил Орлов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Барко сразу связал в «Спартаке» всю атаку, но еще не раскрыл весь свой потенциал.

В июле «Спартак» заплатил за Барко «Ривер Плейт» 14 миллионов евро. С того момента аргентинец появился на поле в шести матчах в рамках Российской премьер-лиги, забил три гола и стал автором трех голевых передач.

Контракт Барко со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.