Антона Миранчука до последнего ждали в «Зените» - журналист

В понедельник было объявлено о переходе полузащитника Антона Миранчука в «Сьон». Российский футболист, который в последние месяцы не имел клубной прописки, заключил трудовой договор на два сезона.

Журналист Андрей Панков указывает на то, что Антона Миранчука до последнего ждали в «Зените», но он сделал другой выбор.

«Миранчука до последнего ждали в «Зените». Семак очень хотел, всё лето предложение лежало у Антона на столе. Но Миранчук не хотел туда. Выбрал «Сьон», - говорится в телеграм-канале «Панк инсайд».

«Сьон» сейчас располагается на шестой строчке в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии.