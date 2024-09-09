Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Антона Миранчука до последнего ждали в «Зените» - журналист

09 Сентября 2024 • 15:38 Комментировать

В понедельник было объявлено о переходе полузащитника Антона Миранчука в «Сьон». Российский футболист, который в последние месяцы не имел клубной прописки, заключил трудовой договор на два сезона.

Журналист Андрей Панков указывает на то, что Антона Миранчука до последнего ждали в «Зените», но он сделал другой выбор.

«Миранчука до последнего ждали в «Зените». Семак очень хотел, всё лето предложение лежало у Антона на столе. Но Миранчук не хотел туда. Выбрал «Сьон», - говорится в телеграм-канале «Панк инсайд».

«Сьон» сейчас располагается на шестой строчке в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сьон Антон Миранчук ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Анчелотти выбрал место работы после «Реала», Зидан едет в АПЛ, а Роналду выбрал себе партнёра – в главных слухах недели Клопп будет тренировать «Боруссию» Игрок сборной Франции разнёс команду после поражения – даже Мбаппе молчал «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб Тикнизян и Сперцян помогли сборной Армении начать Лигу наций с разгромной победы Зидан может возглавить топ-клуб АПЛ Моуринью назвал единственного тренера, который может сравниться с ним
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо
Спортивные новости
Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Сентября
16:39 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов высказался, сможет ли Батраков повторить путь Глушенкова эксклюзив
16:39 · Россия. Премьер-лига
Газзаев обратился к Антону Миранчуку
16:33 · Россия. Премьер-лига
В «Сьоне» высказались о рабочей визе для Антона Миранчука
16:27 · Россия. Премьер-лига
Фомин подпишет пятилетний контракт с «Динамо» слухи
16:17 · Россия. Премьер-лига
Дивеев – о голах: «Просто нахожусь в нужное время и в нужном месте»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Спартак» становится слишком зависимым от Барко
15:38 · Россия. Премьер-лига
Антона Миранчука до последнего ждали в «Зените» - журналист
15:27 · Россия. Премьер-лига
Козлов рассказал о своей цели в «Краснодаре»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Гранат ответил, кто заслуживал получить награду лучшего тренера месяца в РПЛ
14:42 · Россия. Премьер-лига
Мангаш прошёл медосмотр для трансфера в «Спартак»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Аршавин прокомментировал признание Семака лучшим тренером РПЛ в июле-августе
14:35 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян объяснил прогресс Батракова
14:25 · Россия. Премьер-лига
Ещенко считает, что «Краснодару» нужно найти общий язык с Кордобой
14:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: Не сомневаюсь, что Тюкавин забьёт 15 голов в сезоне
14:06 · Россия. Премьер-лига
Классен: «Барко хорошо обыгрывает, берёт игру на себя»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Классен рассказал, советовался ли со Станковичем перед уходом из «Спартака»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян рассказал о договоре игроков «Локомотива» по таблице РПЛ
13:34 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий высказался о Дзюбе
13:23 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» отреагировал на слухи о проблемах Соболева в раздевалке
13:19 · Россия. Премьер-лига
Латышонок оценил трансфер Соболева в «Зенит»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Латышонок назвал ведущего игрока «Зенит» - это россиянин
13:10 · Россия. Премьер-лига
Мостовой прокомментировал трансфер Миранчука в «Сьон»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Орлов – о трансфере Гонду в «Зенит»: «В команде должен быть один рыжий»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Орлов оценил поведение Соболева в «Зените»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Орлов раскритиковал футбол «Динамо»
Все новости
Рекомендуем