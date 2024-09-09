Козлов рассказал о своей цели в «Краснодаре»

Атакующий хавбек «Краснодара» Данила Козлов ответил на вопрос о своих целях в кубанской команде.

«Футбольная цель в «Краснодаре» — стать лидером, стать человеком, которого любят болельщики, на которого рассчитывают и тренеры, и болельщики, и руководство», — заявил Козлов на YouTube-канале Nobel.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

После семи сыгранных туров «Краснодар» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 15 очков. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» составляет два зачетных балла.