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Козлов рассказал о своей цели в «Краснодаре»

09 Сентября 2024 • 15:27 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
14.09 19:00

Атакующий хавбек «Краснодара» Данила Козлов ответил на вопрос о своих целях в кубанской команде.

«Футбольная цель в «Краснодаре» — стать лидером, стать человеком, которого любят болельщики, на которого рассчитывают и тренеры, и болельщики, и руководство», — заявил Козлов на YouTube-канале Nobel.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

После семи сыгранных туров «Краснодар» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 15 очков. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» составляет два зачетных балла.

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Краснодар Данила Козлов

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