Гранат ответил, кто заслуживал получить награду лучшего тренера месяца в РПЛ

Экс-защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о признании наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером РПЛ в июле-августе.

По мнению эксперта, данную награду заслуживали получить и Деян Станкович, и Михаил Галактионов, но стабильность «Зенита» сыграла свою роль.

«Они ни разу не проиграли, меньше всех пропустили. «Локомотив» смазал концовку, а «Спартак» неубедительно сыграл в последних двух матчах», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

На данный момент в чемпионате России сыграно семь туров, по итогам которых на вершине турнирной таблицы находится «Зенит». В копилке команды Сергея Семака 17 очков.