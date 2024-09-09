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Мангаш прошёл медосмотр для трансфера в «Спартак»

09 Сентября 2024 • 14:42 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Португальский защитник «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш завершает свой переход в московский «Спартак».

По информации Metaratings, 26-летний футболист уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время подпишет трудовой договор со «Спартаком».

В текущем сезоне Мангаш принял участие в десяти матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором двух ассистов.

Сообщалось, что покупка Мангаша обойдется «Спартаку» в два с половиной миллиона евро.

После семи туров «красно-белые» идут на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 14 очков.

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