Аршавин прокомментировал признание Семака лучшим тренером РПЛ в июле-августе

Рулевой «Зенита» Сергей Семак был признан лучшим тренером Российской премьер-лиги по итогам июля-августа. Комментарий на этот счёт дал Андрей Аршавин, который входит в состав правления питерского клуба. Он принял участие в голосовании в качестве эксперта РПЛ.

«Место и количество очков в турнирной таблице говорят за себя. Плюс выигран Суперкубок», - слова Аршавина приведены на сайте РПЛ.

«Зенит» является лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги после семи сыгранных туров. Команда Сергея Семака имеет 17 зачётных баллов в своём активе.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 14 сентября, - против ЦСКА.