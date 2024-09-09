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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян объяснил прогресс Батракова

09 Сентября 2024 • 14:35 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
14.09 12:00

Игрок «Локомотива» Наир Тикнизян поделился комментарием о молодом полузащитнике команды Алексее Батракове.

«Его прогресс можно объяснить с тем, что он попал в команду, где ему доверяют, ценят, где он может проявлять свои качества. Алексей — очень талантливый футболист», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги, отметился тремя забитыми голами и записал в свой актив пять ассистов.

По итогам семи сыгранных туров «Локомотив» находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 зачетных баллов.

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