Ещенко считает, что «Краснодару» нужно найти общий язык с Кордобой

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможном уходе из «Краснодара» форварда Джона Кордобы.

«Ситуация с Кордобой? Это их дело, как найти с ним общий язык и дальше помогать ему играть», — цитирует Ещенко Metaratings.

В текущем сезоне 31-летний колумбиец принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.

Действующий контракт Кордобы с «Краснодаром» истекает следующим летом. По слухам, футболист не собирается продлевать соглашение с кубанским клубом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кордобы в 14 миллионов евро.