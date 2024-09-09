Агент: Не сомневаюсь, что Тюкавин забьёт 15 голов в сезоне

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал слова своего клиента о целях на сезон.

Ранее Тюкавин признался, что хочет забить в нынешнем сезоне минимум 15 мячей.

— Я не сомневаюсь, что он их забьет. Правда, если он уедет зимой, то, наверное, не успеет. А если он проведет весь сезон в «Динамо», то он забьет 15 мячей, — приводит слова агента Metaratings.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 22-летний нападающий принял участие в семи матчах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.

Ближайший матч «Динамо» состоится 15 сентября — соперником станет «Ахмат».