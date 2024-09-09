Классен: «Барко хорошо обыгрывает, берёт игру на себя»

Бывший футболист «Спартака» Леон Классен поделился комментарием об игре новичка «красно-белых» Эсекьеля Барко.

— Неплохо смотрится. Хорошо обыгрывает, берет игру на себя, — приводит слова Классена издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 25-летний аргентинец присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно. За это время он принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги, забил три мяча и записал в свой актив три голевые передачи.

Действующий трудовой договор Барко со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет девять миллионов евро.