Классен рассказал, советовался ли со Станковичем перед уходом из «Спартака»

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен ответил на вопрос, успел ли он пообщаться с Деяном Станковичем перед уходом из московского «Спартака».

Сербский специалист занял пост главного тренера «Спартака» перед стартом нового сезона.

«Нет. Решение по моему будущему принимал не он? Не знаю. Может быть, и принимал, но лично я с ним не разговаривал», — приводит слова Классена «Спорт-Экспресс».

Напомним, Классен выступал за «Спартак» с января 2022 года. Однако минувшим летом он покинул клуб свободным агентом.

В составе «красно-белых» защитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил два мяча и стал автором одной результативной передачи.