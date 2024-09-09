Тикнизян рассказал о договоре игроков «Локомотива» по таблице РПЛ

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о договоре между футболистами команды. По словам игрока, «железнодорожники» решили смотреть на турнирную таблицу Премьер-лиги только в мае.

«В команде между собой мы договорились, что будем смотреть на таблицу только в мае. Сегодня мы идём от игры к игре. Не думаем, что будет завтра», - цитирует Тикнизяна Metaratings.

На текущий момент, после семи сыгранных туров, «Локомотив» располагается на третьей строчке в таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на два зачётных балла.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Оренбурга» на выезде.