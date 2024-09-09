Непомнящий высказался о Дзюбе

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о нападающем Артёме Дзюбе. Специалист не сомневается в уровне 36-летнего специалиста, оказавшегося в статусе свободного агента этим летом после истечения срока контракта с «Локомотивом».

«Конечно, мы точно не знаем, в какой форме сейчас находится Дзюба, ведь он до сих пор без команды. Но всем известно, на что Артём способен на поле, такой игрок в представлении не нуждается. Уверен, что он может помочь любой команде РПЛ, не раз уже об этом говорил», - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Непомнящий не понимает, почему Дзюба до сих пор не нашёл себе новую команду, но отметил, что такое в футболе случается.

Ранее представитель Артёма Дзюбы сообщил о ведении переговорного процесса с несколькими клубами Российской премьер-лиги.