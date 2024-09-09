Игрок «Зенита» отреагировал на слухи о проблемах Соболева в раздевалке

В прессе появлялась информация о том, что некоторые российские игроки «Зенита» отказались сидеть в раздевалке рядом с нападающим Александром Соболевым. Комментарий на этот счёт дал голкипер питерской команды Евгений Латышонок.

«Это какая-то глупость. Не знаю, кто это придумал вообще. Мы провели матч 31 августа, а новость об этом появилась 1 сентября. У команды три выходных. Там на базе даже никого нет. Как кто-то мог отказаться? Просто смех», - цитирует Латышонка «РБ Спорт».

Напомним, что в летнее трансферное окно Александр Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака». Соболев заключил контракт на три сезона с опцией продления ещё на один год. В «Зените» нападающий взял себе номер семь.