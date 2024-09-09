Латышонок оценил трансфер Соболева в «Зенит»

Страж ворот «Зенита» Евгений Латышонок оценил недавний трансфер нападающего Александра Соболева. Футболист перебрался в питерский клуб из «Спартака» и подписал контракт на три сезона с опцией продления.

«Это качественный игрок. Надеюсь, он будет приносить только пользу «Зениту». Положительно отношусь к этому переходу», - цитирует Латышонка «РБ Спорт».

«Зенит» располагается на первой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 17 очками в кармане после семи туров. Ближайший матч чемпионата команда Сергея Семака проведёт в субботу, 14 сентября, - против ЦСКА на выезде.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом в каждом из шести предыдущих сезонов.