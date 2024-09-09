Латышонок назвал ведущего игрока «Зенит» - это россиянин

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок назвал ведущего игрока команды. Футболист признал, что в последних матчах на «сине-бело-голубых» повлияло отсутствие Максима Глушенкова. Как известно, в августе Глушенков перенёс операцию после перелома лучевой кости.

«Глушенков – ведущий игрок команды. Он был в отличной форме. Его отсутствие сказалось на этом коротком отрезке. К тому же у нас ещё футболисты выпадали, много было травмированных, тот же Вендел. Поэтому был такой результат», - цитирует Латышонка «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» в августе дважды потерял очки в Премьер-лиге, сыграв вничью с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0). При этом после семи сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на вершине турнирной таблицы.