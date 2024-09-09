Мостовой прокомментировал трансфер Миранчука в «Сьон»

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».
«Жалко и интересно, почему в России никто не подписал Миранчука. Швейцарский чемпионат неплохой, у них хорошая сборная. После «Сьона» Миранчук может перейти в более статусный клуб», - передает слова Мостового «Чемпионат».
Миранчук сейчас является свободным агентом. Последним клубом 28-летнего российского полузащитника был московский «Локомотив». Он покинул «железнодорожников» по истечении срока контракта.
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