Орлов – о трансфере Гонду в «Зенит»: «В команде должен быть один рыжий»

Известный комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по поводу трансфера в «Зенит» нападающего Лусиано Гонду.

«Лусиано Гонду, он рыжий, в команде должен быть один рыжий. Это правило английского футбола», - цитирует Орлова «РБ Спорт».

Орлов назвал дебют Гонду в «Зените» фантастическим. Комментатор отметил, что аргентинский нападающий нацелен на ворота и умеет забивать.

Напомним, что Лусиано Гонду в дебютном матче за «Зенит» оформил дубль, дважды расписавшись в воротах «Пари НН».

Стоит сказать, что «Зенит» после семи туров занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.