Орлов оценил поведение Соболева в «Зените»

После перехода в «Зенит» нападающий Александр Соболев ведёт себя по-доброму, как будто старается всем понравиться. Комментарий на этот счёт дал известный комментатор Геннадий Орлов.

«Соболев правильно делает, что старается понравиться всем. Тем более, его сына устроили в самую лучшую школу, которая есть в стране, на Крестовском острове, жена написала же письмо Миллеру», - цитирует Орлова «РБ Спорт».

По словам Орлова, команда «Зенита» нормально встретила Соболева, и футболист теперь должен просто делать работу на футбольном поле.

Напомним, что Александр Соболев накануне дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против «Кайрата». Забить гол нападающему не удалось.

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